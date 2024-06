Thomas Gottschalk: Fiese Spitzen nach der Scheidung

Alle sollen wissen: Mit seiner Partnerin Karina Mroß (62) fühlt sich der Entertainer endlich wieder jung, ist er in ein neues Kapitel seines Lebens gestartet. Reisen zu verstaubten Klöstern in Südeuropa haben dort nichts verloren. Stattdessen wird gefeiert und genossen! Nach dem Scheidungstermin in einem Münchner Amtsgericht stießen Thomas und Karina ins Edelrestaurant Käfer-Schenke auf den Schlussstrich unter fast 48 Jahren Ehe an. Und auch mit dem geplanten Umzug aus dem beschaulichen Baden-Baden an den Rand der Millionenmetropole München bekräftigt der Entertainer: Von wegen Seniorenleben – jetzt geht es erst richtig los!

Thea lässt all das nicht unkommentiert. Auf Instagram holt sie zu einem fiesen Seitenhieb aus: "Es war einmal … Mein erstes Auto, selbst bemalt und beklebt. Hier wird es grad zum Verschrotten abgeholt", schreibt sie zu Fotos einer BMW Isetta. Für wen das alte Auto symbolisch steht, dürfte klar sein. Die schmutzige Schlammschlacht hat gerade erst begonnen.