Thomas Gottschalk: Harter Schlag für Ex-Frau Thea!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor knapp einem Jahr gab er die Trennung von seiner Ex-Frau Thea bekannt. Für Thea alles andere als leicht. Schließlich gingen die beiden fast 40 Jahre gemeinsam durchs Leben. Doch damit nicht genug...

Thomas Gottschalk: Er spricht erstmals über das traurige Aus!

Thomas hat in Karina eine neue Frau fürs Leben

Obwohl Thomas und Thea als absolutes Traum-Paar galten, gaben die beiden ihrer Liebe im letzten Jahr keine Chance mehr und verkündeten ihre Trennung. Wie Thomas verriet, habe er in Karina Mroß eine neue Frau fürs Leben gefunden. Für die Ex von Thomas ein herber Schlag. Doch obwohl sich der Entertainer und Thea nach ihrer Trennung keinen Rosenkrieg lieferten, wird die jüngste Aussage von Thomas nun sicherlich für jede Menge Unmut bei Thea sorgen...

Thomas schießt gegen Thea

"Ich bin eigentlich kein Träumer, aber Karina ist wirklich meine Traumfrau. Sonst hätte ich den Sprung nicht gewagt. Manche konnten das nicht verstehen und haben sich und mich gefragt, ob sich so ein Salto in meinem Alter überhaupt noch lohnt. Er lohnt sich", erklärt Thomas nun gegenüber "Bunte". Ehrliche Worte, die Thea jedoch einen schlimmen Schlag verpassen werden. Was die Ex von Thomas über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...

