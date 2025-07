Nach Mega-Zoff der "Let's Dance"-Stars – das steckt hinter der Trennung von Christina Hänni und Evgeny Vinokurov

Liebes-Aus mit Folgen: Zwischen Christina Hänni (35) und Evgeny Vinokurov (34) scheint die Vergangenheit alles andere als verarbeitet zu sein. Obwohl beide inzwischen eigene Familien gegründet haben, kocht der Groll immer wieder hoch – zuletzt durch einen viel diskutierten Instagram-Post, in dem Evgeny deutlich gegen seine Ex austeilte. Was steckt wirklich hinter dem Zerwürfnis und was führte damals zur Trennung des einstigen Traumpaares?