Thomas Gottschalk: Knallharte Attacke gegen Dieter Bohlen!

Fiese Attacke gegen Dieter Bohlen! In einer Talkshow lästert Thomas Gottschalk heftig über den Poptitan.

und kennen sich schon eine halbe Ewigkeit. Immer wieder standen die beiden gemeinsam vor der Kamera. Doch jetzt schießt Thomas knallhart gegen seinen ehemaligen "Supertalent"-Kollegen...

Thomas Gottschalk disst Dieter Bohlen

Der Entertainer war am Mittwoch in der Talkshow "Maischberger - Die Woche" zu Gast - und sprach über das Älterwerden. "Im Alter ist das Aussehen eine Frage der Beleuchtung", erklärte er. Botox oder ähnliches würde Thomas jedoch ablehnen. "Am Ende ende ich wie Bohlen, das kann nicht sein." Autsch, das hat gesessen!

Thomas Gottschalk: Aus und vorbei! Er macht offiziell Schluss

Es ist nicht die erste Spitze, die Thomas gegen Dieter verteilt hat. 2017 sprach er bei " " über die gemeinsame "Supertalent"-Staffel. "Ich hab' den Kollegen Bohlen unterschätzt. Ich dachte die nette sitzt in der Mitte, sieht hübsch aus, und der Dieter und ich werfen uns die Bälle zu. Aber der Kerl hat nicht zurückgeworfen ", ätzte er. Aus den beiden werden wohl keine Freunde mehr...

