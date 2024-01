Thomas Gottschalk: Lässt er sich DESWEGEN nicht von Thea scheiden?

Aber der Reihe nach. Thomas Gottschalk ist ein vermögender Mann. 1976 heiratete er seine Thea (78) – die beiden teilten nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihr Geld. Erst 15 Jahre danach gingen sie zu einem Notar und vereinbarten Gütertrennung in einem Ehevertrag. Das bedeutet: Bei einer Scheidung behält jeder seiner Vermögen. Thomas verdiente allein mit Werbung Millionen, sorgte aber immer liebevoll für seine Noch-Ehefrau, von der er sich 2019 nach 43 Jahren trennte – für Karina.

In Malibu erwarb das Ex-Paar einst eine Villa, 2019 brannte das Prachthaus mit Mühle ab. Die beiden wurden von der Versicherung entschädigt, tilgten den Kredit und verkauften das Grundstück für knapp sieben Millionen.

Mit Hilfe eines Freundes gründete Gottschalk den "Caesars Trust". Der kaufte für 6,9 Millionen eine Villa mit Pool- und Gästehaus in Santa Monica. Natürlich mit unverbaubarem Blick auf den Pazifik. Dort lebt heute Thea mit ihren Katzen. Auch seine Söhne wurden fürstlich versorgt. Und Tommy selbst richtete sich mit Karina am Lake Malibou bei Los Angeles ein schickes Ferienhaus ein. Es scheint also alles geregelt.