Thomas Gottschalk nach der Scheidung: Fieser Seitenhieb gegen seine Ex Thea?

München, Malibu, Baden-Baden – und jetzt wieder München. "Ich bringe euch den Bub heim", tönte Thommys Freundin Karina (62) in Gräfelfing! Das Paar hat sich ein feines Häuschen für 2,8 Millionen Euro am Stadtrand von München gekauft. "Das muss noch renoviert werden", erzählt die Blondine.

Nur eine bekommt bei dem Gedanken wahrscheinlich Bauchschmerzen: Gottschalks frisch geschiedene Ex-Frau Thea, die seit der Trennung 2019 allein in Kalifornien lebt. München ist doch Thommys und ihre gemeinsame Stadt! In der Bayernmetropole begann ihre große Liebesgeschichte, die fast ein halbes Jahrhundert währte. Und nun zieht er ausgerechnet in ihre einstige Lieblingsstadt.