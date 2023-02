Thomas Gottschalk: So sehr leidet seine Ehefrau!

Hat sie ihn zu wenig geliebt? Nun spricht Thea Gottschalk zum ersten Mal darüber, wie verletzend diese Situation für sie ist. Früher hätten Thomas und sie immer versucht, "so wenig wie möglich privat in Erscheinung zu treten". Doch nun könne man offenbar nicht genug davon bekommen, so Thea.

Besonders hart sei es für sie, wenn ihr Noch-Ehemann, die gemeinsamen Söhne Roman und Tristan und Carina sich bei offiziellen Anlässen ablichten ließen. "Weil es so wirkt, als gäbe es mich in der Familie nicht mehr", so Thea.

Was bleibt, ist die Flucht vor solchen Bildern. Doch die gelingt nicht oft. Denn es gäbe Freunde, die glaubten, sie müsse über Thomas’ neues Leben informiert werden, so Thea. Dabei schmerze das nur.

Trost findet sie vor allem bei ihrem Enkel Sebastian. Gerade erst passte sie auf ihn auf, während seine Eltern im Skiurlaub waren. Und genoss ganz sicher das Gefühl, von ihm gebraucht und bedingungslos geliebt zu werden.

Thomas Gottschalk: Bittere Trennung! Jetzt packt er aus. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: