Thomas Gottschalk und Karina Mroß: Heimliche Hochzeit - So wunderschön sah die Braut aus!

Auf seinem Instagram-Account teilt Thomas Gottschalk private Schnappschüsse von seiner Hochzeit, die im engsten Kreis auf der spanischen Insel Ibiza stattfand.

"Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut", schreibt der Entertainer. Dazu stellt er klar: "Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar! Forever! "

Vor einer malerischen Kulisse mit direkter Nähe zum Meer, soll sich das Paar laut "Bild" bereits am 23. August das Ja-Wort gegeben haben. Am 27. August sollen die frisch Vermählten noch ihre standesamtliche Trauung in Baden-Baden gefeiert haben.

Nach Angaben des Boulevard-Blatts soll Karina den Nachnamen Gottschalk angenommen haben.