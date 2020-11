Thomas Gottschalk: Vaterglück mit 70!

Vielleicht auch, weil Karina und Melinda in ihm eine Seite zum Leben erwecken, die er in all den Jahren mit Thea schon fast vergessen hatte. „Ich fühle mich jung“, plaudert er. Durch die Jugend würde sich sein Horizont erweitern. Ein Beispiel: „Ich höre Musik für junge Leute. Ich bin natürlich dadurch schon etwas flotter geworden.“

Dieses neue Leben – mit einer Frau und deren Kind an der Seite – weiß er zu schätzen: „Ich bin da, wo ich gerade bin im Moment, zufrieden!“ Ein spätes Glück, das unverhofft gekommen ist.