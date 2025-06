Thomas Gottschalk: Warum schießt er permanent gegen seine Ex?

Eine war natürlich nicht dabei: Ex-Frau Thea (80). Keine Einladung, kein Platz mehr im neuen Lebensentwurf von Thomas. Stattdessen – und das ist fast schon Tradition – feine Seitenhiebe. "Eine entspannte Partnerin entspannt auch den Mann an ihrer Seite – das ist das ganze Geheimnis." Und: "Es wird immer einfacher, wenn man eine junge Frau an seiner Seite hat." Autsch! Thea ist 80, seine Neue Karina 63. Warum teilt er ständig gegen seine Ex aus?