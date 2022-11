Thomas Gottschalk: "Wetten, dass..?"-Hammer! Damit hat niemand gerechnet

Nach den Mega-Quoten (39,5 Prozent Marktanteil) plant Sender ZDF schon die nächste Sendung. Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, soll Thomas am 25. November 2023 in Offenburg erneut die Kult-Show moderieren. "Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der 'jungen Zielgruppe', weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht", hat er laut dem Blatt gesagt. "Ich bin open end dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind." Diese Nachricht wird die Fans sicherlich freuen!

