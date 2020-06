Sylvie Meis bekommt eine neue TV-Sendung

In Deutschland ist sie als Moderatorin längst etabliert - doch nun will Sylvie Meis auch in ihrem Heimatland durchstarten. Die hübsche Wahlhamburgerin wird in den Niederlanden die Sendung "Wedden dat ik het kan" moderieren - ein Pendant zum deutschen Show-Klassiker "Wetten, dass...?".