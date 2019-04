Thomas Gottschalk: Zurück zu Thea! Sie wohnen wieder unter einem Dach

So eine Situation ist nichts für zarte Nerven: Da reist der neue Partner über die Feiertage zu seiner Noch-Ehefrau und verbringt mit ihr, den Kindern und Enkeln fröhliche Stunden in einer Luxusvilla, am Pool, am Grill. Wer da nicht zu Hause in seinem Kämmerlein sitzt mit Kloß im Bauch und ein sich immerzu drehendes Gedankenkarussell hat – Hut ab!

Karina Mroß (57), die neue Lebensgefährtin von (68), musste nämlich genau das aushalten. Der Moderator, der sich nach über 40 Jahren von seiner Ehefrau Thea trennte, kämpft wohl doch noch mit seinem Gewissen. „Thomas würde Thea nie im Stich lassen“, heißt es.

Thomas Gottschalk: Zurück zu Thea

Und so geht er zurück zu seiner Ehefrau – wenn auch erst mal nur für einige Tage. Nachdem das Mühlen-Anwesen der Gottschalks den kalifornischen Waldbränden zum Opfer fiel (wir berichteten), mietete das Paar ein Nobel-Anwesen in Los Angeles. Wohnfläche 834, Grundstück 2400 Quadratmeter. Dazu ein Pool, ein Golfplatz, Fitness-Studio, acht Bäder. Nebenbei erwähnt: Es gibt sechs Schlafzimmer. Es ist glücklicherweise also nicht so, dass sich alle dicht gedrängt aneinanderkuscheln müssen… Wie man hört, habe Karina ohnehin kein Problem damit, dass ihr Thomas in die USA zu seiner Familie fliegt. Die Frau hat Schneid. Und dafür liebt Thomas sie.