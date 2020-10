Thomas Jefferson Byrd: Der US-Schauspieler wurde erschossen!

Trauriger Abschied von einer Legende

Wie das amerikanische News-Portal "Variety" berichtet, wurde die Polizei in der Nacht zum Samstag alarmiert, weil ein Mann leblos am Boden lag. Als die Beamten und der Rettungsdienst eintrafen, konnten sie Byrd nicht mehr helfen. Er starb mit "mehreren Schusswunden im Rücken" noch am Unglücksort. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch nicht bekannt. Nun muss die Mordkommission klären, was genau vorgefallen ist und wer den Schauspieler ermordet hat.

"Es macht mich so traurig, den tragischen Mord an unserem geliebten Bruder Thomas Jefferson Byrd in der vergangenen Nacht in Atlanta bekannt zu geben", schreibt Spike erschüttert auf Instagram. "Mögen wir alle seiner Familie Beileid und Segen wünschen. Ruhe in Frieden, Bruder Byrd." Byrd war in einigen seiner Filme zu sehen, darunter auch "Clockers", Get on the Bus" und "Red Hook Summer".

