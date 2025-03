Thomas Müller: Frau Lisa spricht offen über ihr Privatleben

In der neuen Prime-Video-Dokumentation "Thomas Müller: Einer wie keiner" ist, wie ein Trailer auf Instagram zeigt, auch seine Ehefrau zu sehen. Lisa sitzt vor der Kamera und spricht über die Herausforderungen als Spielerfrau: "Privatleben hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe", sagt sie. Mehr ist in dem Trailer nicht von ihr zu sehen.