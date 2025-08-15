Thomas Müller: Offiziell! Er hat seine Koffer gepackt
Thomas Müller verlässt seine bayerische Heimat und wagt ein echtes Abenteuer. Wie es zu diesem Entschluss kam, erfährst du hier!
Für Thomas Müller beginnt ein neues Kapitel.
© IMAGO / Eibner
Thomas Müller (35) hat endgültig Abschied genommen von Bayern und seine neue Reise hat begonnen. Mit einem kurzen Clip beim Portal X, in dem er joggend durch die Heimatwiesen zu sehen war, stimmte er seine Fans auf den großen Umzug ein. "Heute ist mein Flug nach Vancouver. Letzter Lauf in Deutschland. Ich bin wirklich gespannt auf die kommenden Wochen. Auf geht's zusammen. Auf geht's Whitecaps", verkündete er lächelnd.
Der langjährige Bayern-Star gab dabei zu, dass er "leicht nervös" sei. Schließlich ist es das erste Mal seit über 25 Jahren, dass er nicht für seinen Herzensklub spielt. Schon als Teenager wechselte Müller vom TSV Pähl zum Rekordmeister und blieb bis heute treu. 13 Meistertitel, sechs Pokalsiege und zwei Champions-League-Triumphe machen ihn zu einer echten Vereinslegende. Doch jetzt ist die Zeit für ein neues Kapitel gekommen.
Vancouver freut sich auf Thomas Müller
In seiner neuen Heimat wurde der Weltmeister von 2014 begeistert empfangen. Bei seiner ersten Pressekonferenz in Kanada erklärte Müller: "Ich habe so viele Jahre bei Bayern in Europa gespielt, aber es war Zeit für ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist aber nur spannend, wenn man um Titel spielen kann." Genau das hat er bei den Vancouver Whitecaps vor und die Chancen stehen gut, wie er betonte: "Es gibt eine Chance darauf, nicht nur dieses, sondern auch nächstes Jahr."
Die Fans in Kanada liegen ihm schon jetzt zu Füßen. "Ich weiß, dass ich ein bisschen einen Hype ausgelöst habe. Davon wollen wir so lange wie möglich profitieren", meinte er gut gelaunt. Schon am Sonntag gegen Houston Dynamo FC könnte Müller sein Debüt in der MLS geben – die Vorfreude ist riesig.
Thomas Müller ist "ready to go"
Trotz des zwölfstündigen Flugs zeigte sich Müller bestens aufgelegt. "Meine ganzen Schlaftracking-Systeme haben mir einen guten Schlaf attestiert. Somit bin ich ready to go", sagte er lachend. Sorgen um den Kunstrasen in der Liga hat er nicht: "Ich habe keine Probleme damit. Meine Knie sind wie die eines 15-Jährigen, hat mein Arzt gesagt."
Auch privat blickt er entspannt auf die neue Situation. "Ich bin schon groß. Ich weiß sogar, wie man staubsaugt", witzelte er. Und dass er gleich mit Leberkäse empfangen wurde, machte das Ankommen in Vancouver noch leichter: "Die bayerische Küche ist zwar nicht für den Leistungssport kreiert worden, trotzdem bin ich froh, dass ich hier eine Anlaufstelle habe."
Sein Vertrag geht bis 2026
Müller hat bei den Whitecaps einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison unterschrieben. Sein Kontrakt beim FC Bayern war nicht verlängert worden – doch ans Aufhören denkt der Offensivstar überhaupt nicht. "Mein Körper fühlt sich noch viel zu fit an, um jetzt einfach aufzuhören. Es geht nicht um Titel in der Vergangenheit, es geht darum, Titel in der Zukunft zu gewinnen."
Die Whitecaps dürfen sich also auf einen hochmotivierten Müller freuen!