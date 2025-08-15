Thomas Müller: Offiziell! Er hat seine Koffer gepackt

In seiner neuen Heimat wurde der Weltmeister von 2014 begeistert empfangen. Bei seiner ersten Pressekonferenz in Kanada erklärte Müller: "Ich habe so viele Jahre bei Bayern in Europa gespielt, aber es war Zeit für ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist aber nur spannend, wenn man um Titel spielen kann." Genau das hat er bei den Vancouver Whitecaps vor und die Chancen stehen gut, wie er betonte: "Es gibt eine Chance darauf, nicht nur dieses, sondern auch nächstes Jahr."