Thomas Müller & seine Lisa: Jetzt spricht er erstmals über das Thema Trennung

Schnell häuften sich unter ihrem letzten Post zahlreiche Kommentare. "Warum hast du die Bilder mit Thomas gelöscht?", schreibt so ein User. "Oh nein. Bitte sagt mir nicht, dass ihr euch scheiden lässt", kommentiert ein anderer. Hierzu äußern sich für mehrere Wochen allerdings weder die 34-Jährige noch der Fußballer.

Bei dem "Pferd International München 2024"-Festival erhofften die Fans sich dann endlich eine Aufklärung. Das Event würde schließlich in diesem Jahr in der Gut Wettlkam Dressurarena, dem gemeinsamen Gestüt der Müllers, stattfinden. Lange Zeit wurde immer wieder gemunkelt, ob das Paar dort gemeinsam auftauchen oder nur Lisa, die ebenfalls in der Disziplin Dressur mitritt, da sein würde.

Doch tatsächlich präsentierten die Eheleute sich dann schließlich vereint bei dem Event. Während der Dressur seiner Frau zeigte sich der 34-Jährige anschließend sogar stolz klatschend und jubelnd auf der Tribüne stehend.

Gegenüber "Bunte" machte der Fußballer es dann auch noch einmal offiziell und brach endlich sein Schweigen über die Scheidungsgerüchte um ihm und seine Lisa. "Ja, es ist alles okay", erklärte er klipp und klar.

