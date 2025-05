Thomas Ohrner: Total verknallt in Uschi Glas

Heute ist Thomas Ohrner glücklich liiert mit seiner Anne, stolzer Vater von vier Kindern, im Leben angekommen. Aber die Erinnerung an jene Tage in den 70ern – an Drehs, gemeinsame Szenen, kindliche Aufregung – hat die Zeit überdauert. Eine kleine Geschichte, die zeigt, wie groß erste Gefühle sein können. Und wie charmant sie Jahrzehnte später noch leuchten – irgendwo zwischen Studio, Set und Seele.