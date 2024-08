Thorsten Legat: "Unbeschreiblicher Schmerz" - Tränendrama im Dschungelcamp

"Ich kann nicht ohne meine Frau und unsere zwei Kinder", erzählt er. "Nico ist gestört, irgendwie. Aber jetzt hat er sich wieder normalisiert. Ich bin so stolz auf den! Der ist gar nicht wiederzuerkennen. Der ist richtig gereift." Nur das Verhältnis zu seinem Sohn Leon bereitet ihm Sorgen. Aktuell haben der 24-Jährige und sein Papa keinen Kontakt. Schon seit zwei Monaten!

Im Dschungeltelefon erklärt Legat: "Leon ist planlos, weil er ein sturer Kopf ist und denkt, er könnte es uns zeigen, wenn er in der falschen Gesellschaft ist." Das scheint ihm schlaflose Nächte zu bereiten. "Er lässt sich lieber von den verkehrten Menschen leiten. Wir hinterfragen uns, warum er das so macht mit uns. Vielleicht will er sich ausprobieren und zeigen, dass es ohne die Familie geht", so der 55-Jährige.

Anschließend richtet er das Wort direkt an Leon. "Du fehlst uns! Das ist ein unbeschreiblicher Schmerz, der wirklich ganz tief ins Herz geht", sagt er unter Tränen. "Ich glaube, das ist der jugendliche Leichtsinn. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du bist. Wenn du das hier sehen solltest: Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da für dich."

Ob die beiden nach dem Dschungelcamp wohl wieder zueinander finden?