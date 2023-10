Til Schweiger: Schock-Video! Er wird immer dünner

Eigentlich wollte der Star mit dem Clip ja nur auf die "Invictus Games" von Prinz Harry aufmerksam machen. Die Sportveranstaltung für Veteranen fand dieses Jahr in Düsseldorf statt. Eine hehre Absicht – die aber fast völlig in den Hintergrund geriet. Til wirkte zutiefst abgekämpft. Kein Wunder, dass sich unter dem Video die Kommentare häufen. "Siehst leider sehr, sehr schlecht aus" oder "Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt ein Statement, dass er in eine Klinik geht", heißt es dort zum Beispiel besorgt. Andere lästern unverhohlen: "Manchen steht der Lebensstil ins Gesicht geschrieben." Und einer fragt: "Was erwartet ihr bei dem Alkoholkonsum …?"

Fakt ist: Vielen Menschen sind seine früheren Entgleisungen vor laufender Smartphonekamera gut in Erinnerung. Zuletzt filmte er sich sturzbetrunken. Und dann sind da ja noch die Schlagzeilen über die angeblichen, aggressiven Ausbrüche des Filmproduzenten und Schauspielers, die er vehement abstreitet.

Seine Familie leidet besonders, so heißt es. Nun das neue Schock-Video, das alle Sorgen noch verstärken dürfte. Doch wie ernst nimmt Til das Ganze wirklich? Nur kurz darauf postete er offenbar eine Fotomontage von sich – mit stählernen Muskeln, Zwinkersmiley inklusive. Ein Konter, bei dem alle, die ihn lieben, das Lachen im Hals stecken bleiben dürfte …