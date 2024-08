Til & Dana Schweiger: Liebeshammer! Sind sie wieder ein Paar?

Wie schön, dass er nun Unterstützung hat. "Wir waren eine Familie und werden immer eine sein. Daran kann auch eine Trennung nichts ändern. Wir sind füreinander da", sagt Geschäftsfrau Dana zu uns. Und damit noch nicht genug der großen Gefühle. "Ich habe Til ausgesucht als Vater von meinen Kindern, und er ist ein ganz toller Vater. Wenn man älter ist, ist man auch reifer und nicht so auf sich fokussiert. Wir haben die Kinder in die Welt reingebracht – und dann ist es ganz wichtig, dass wir uns auf die Rücksitzbank setzen und die Kinder in den Vordergrund bringen", sagt sie. Da wundert es nicht, dass sie die Schlüssel zu Tils Häusern hat – und umgekehrt natürlich ebenso. "Wir versuchen, immer lieb miteinander zu sein", sagt Dana mit einem verschmitzten Lächeln. Beim letzten Interview deutete sie an, dass es eine Liebe in ihrem Leben gibt. Es sieht so aus, als wäre der Neue der Alte…

