Tim Raue: Ehrliche Beichte über seine Vergangenheit

Es waren besondere Zeiten, Nostalgie umhüllt sie, aber es wird auch deutlich, dass Essen eine natürliche Form von Kommunikation rund um den Tisch mit sich brachte: "Möchtest du Fleisch? Kartoffelpüree? Mehr oder weniger Soße?" Man sagte, was man wollte, plauderte, was am Tag noch anlag wie etwa das Fußballtraining. Doch die Lehren der Großeltern reichten weit über den gedeckten Tisch hinaus. "Meine Großmutter war Trümmerfrau, mein Großvater war mit 15 im Krieg", erklärt Raue. "Noch bevor sie gestorben ist, hat sie zu mir gesagt: Wir müssen alles dafür tun, dass es nie wieder Krieg gibt. Sie hat mir das wirklich ins Herz geschrieben. Und ich bin dankbar dafür, demütig sogar, dass wir in einem friedlichen Land leben." Die Worte von Oma und Opa – sie klingen noch heute in Tims Ohren.