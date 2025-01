Timur Ülker: GZSZ-Aus wegen Dschungelcamp? Er schafft Klarheit

Timur Ülker ist vor seinem Einzug ins Dschungelcamp mächtig aufgeregt. Doch er freut sich auch auf die Herausforderungen und tauscht sich mit seinen Kollegen aus. Denn in der Vergangenheit ist schon der ein oder andere GZSZ-Star in der Show dabeigewesen. "Das Thema ist bei meinen engsten Freunden im Cast gerade in aller Munde. Wir tauschen uns viel aus, und ich bekomme jede Menge Tipps. Einige Kollegen waren ja schon selbst im Dschungel, da gibt es viel Gesprächsstoff. Am meisten rede ich mit Patrick Heinrich über das Abenteuer", berichtet Timur.

Timurs größter Anreiz für das Dschungel-Abenteuer? "Es wäre gelogen, zu sagen, dass das Geld keinen Reiz hat", verrät er lachend. Der Hauptgrund sei es aber nicht. "Geld sollte niemals die Hauptmotivation sein. Ich sehe es als persönliche Herausforderung. In Extremsituationen wachse ich über mich hinaus, und ich werde mental stärker. Außerdem habe ich oft 12 Stunden Bildschirmzeit am Tag – da ist die Aussicht, das Handy mal wegzulegen und echte Gespräche zu führen, sehr verlockend", berichtet er weiter. Was er aber noch mehr vermissen wird als sein Handy: seine Familie. "Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, wie ich das packen soll", sagt er.