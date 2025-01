Timur Ülker: Nach Verlobung keine Hochzeitspläne! "Frage des Budgets"

Machen Sie sich Sorgen ums Geld?

Nein, nicht mehr als jeder andere Familienvater auch. Schon vor dem Dschungelcamp waren Sie bei diversen Reality-Formaten wie etwa 'Adam sucht Eva'.

Was reizt Sie daran?

Der Spaß! Es ist jedes Mal eine krasse Erfahrung und eine neue Herausforderung für mich. Wenn du immer nur das tust, was du schon kannst, dann kannst du nicht wachsen. Mein ganzes Leben war extrem – manchmal sehne ich mich darum nach neuen, extremen Erfahrungen. Dabei finde ich immer wieder aufs Neue heraus, aus welchem Holz ich eigentlich geschnitzt bin.

Mögen Sie Mutproben?

Kommt auf die Mutprobe an – in Lebensgefahr begeben, möchte ich mich nicht. Bungee-Jumping beispielsweise würde mich nicht reizen. Und Fallschirmspringen habe ich bei der Bundeswehr gelernt; ich war schließlich bei den Fallschirmjägern. Das ist also auch nichts wirklich Aufregendes für mich.

Sie waren mit der Bundeswehr im Einsatz in Afghanistan. Wie hat diese Zeit Sie geprägt?

Es war eine sehr intensive Zeit dort. Die Erfahrungen, die ich dort von Anfang bis Ende machen durfte, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Es gab viele Höhen und Tiefen; Ängste und Verzweiflung. Ich habe schlimme Armut gesehen. Damals hatte ich noch keine Frau und keine Kinder, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht.

Wenn Sie zurückblicken, stehen Sie heute dort, wo Sie es sich als kleiner Junge erträumt haben?

Ich war ein Problemkind. Ich wurde immer wieder ins Schulsekretariat gerufen, weil ich Ärger gemacht habe. Schließlich bin ich auch von der Schule geflogen, aber es war mir egal, weil ich dachte, ich werde eh Schauspieler. Die Lehrer haben mich nicht ernst genommen. Sie haben meine Mutter angerufen und gesagt: 'Das geht nicht, der Junge ist nur am Träumen.' Aber heute ist mein Traum wahr geworden.