Timur Ülker: Nackt-Eklat um den "GZSZ"-Star!

Unter seinen neuesten Schnappschuss häufen sich die kritischen Stimmen. "Das Gepose nervt einfach nur noch!!!", beschwert sich ein User. Ein anderer ätzt: "Und wieder isser nackig. Sorry, aber das wirkt langsam echt lächerlich und irgendwie verzweifelt. Als hätte er außer seinem Körper nix zu bieten. Also, ich find's peinlich." Ohje, mit so harten Worten hätte der "Nihat"-Darsteller bestimmt nicht gerechnet...