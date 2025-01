Timur Ülker & Bill Kaulitz: Pikante Enthüllung! Das lief wirklich zwischen den beiden

Was läuft da zwischen GZSZ-Star Timur Ülker und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz? In ihrem beliebten Podcast sorgten die Kaulitz-Brüder wieder einmal für Schlagzeilen. Doch dieses Mal war es vor allem eine Bemerkung von Bill, die Fans in Aufregung versetzte – und Timur Ülker schon vor dem Start des Dschungelcamps ins Rampenlicht rückte.

"Heiße Geschichte": Bill Kaulitz sorgt für Spekulationen

In der Podcast-Episode vom 15. Januar sprach Bill Kaulitz über den aktuellen Cast des Dschungelcamps. Dabei fiel ein besonders pikanter Kommentar: "Timur Ülker. Das ist ein Schauspieler. Da habe ich eine heiße Geschichte zu erzählen", verriet Bill schmunzelnd. Was genau er damit meint, ließ er allerdings offen – sehr zum Bedauern der neugierigen Fans. Bruder Tom konnte sich ein Lachen ebenfalls nicht verkneifen, doch auch er hielt sich bedeckt.