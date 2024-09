Tito Jackson: Michael Jacksons Bruder ist tot

Tito gehörte zusammen mit seinen Brüdern Michael, Marlon, Jermaine und Jackie zu den "Jackson Five" und feierte in jungen Jahren große Erfolge. Als Backgroundsänger und Gitarrist zeigte er, was in ihm steckte. Insgesamt konnte die Gruppe mehr als 100 Millionen Platten verkaufen.

Erst vor wenigen Tagen stand Tito mit Teilen seiner Familie in Deutschland auf der Bühne. Da konnte noch niemand ahnen, dass dies sein letzter Auftritt sein würde ...