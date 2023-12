Todesfälle: Diese Promis sind 2023 verstorben!

Todesfälle 2023: Tina Turner

Tina Turner ist eine wahre Legende in der Musikwelt. Die "Queen of Rock ’n’ Roll" prägte in den 80er Jahren maßgeblich den Soul, Rock und Pop mit. 2018 wurde bekannt, dass Tina Turner an Darmkrebs und Bluthochdruck erkrankt war sowie einen Schlaganfall erlitten hatte. Am 24. Mai 2023 verstarb sie schließlich im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit.