Hannelore Kramm: Heinos große Liebe ist tot

Ehemann Heino muss jetzt ganz stark bleiben! Der Tod seiner großen Liebe Hannelore beschäftigte ihn schon lange. "Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen", so der Sänger im Interview mit Bild. Seit ihrem Kennenlernen begleitete Hannelore Heino bei all seinen Auftritten. Sie war sein größter Fan und Unterstützer. Nie wich sie von seiner Seite und das tat der Sänger in seinen letzten Momenten mit seiner Seelenverwandten auch nicht. "Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er Jahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern", sagte der Sänger kurz vor ihrem Tod. Fans schicken ihrem Idol in diesen schweren Zeiten der Trauer viel Kraft und Unterstützung.