Tom Cruise: Seine neue Freundin hat noch eine Rechnung mit ihrem Ex offen

Wow, was für eine Frau! Kein Wunder, dass Tom bei einer Londoner Party kaum die Finger von ihr lassen konnte. Ganz "vernarrt" soll der Schauspieler sein, so ein Augenzeuge. "Sie waren unzertrennlich – eindeutig ein Paar." Was wie der Auftakt zu einer großen Liebe und vielleicht zu Ehe Nummer vier klingt, hat jedoch einen gewaltigen Haken: Die Society-Lady ist nämlich noch mit einem russischen Oligarchen verheiratet – und mit denen ist in der Regel nicht zu spaßen. Die Scheidung läuft zwar, ein erbitterter Rosenkrieg allerdings auch!