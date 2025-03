Tommy Pedroni & Paulina Ljubas: Eiskalter Plan bei „Couple Challenge“ enthüllt!

Als Erster tappt Luciano Corsano, der Onkel von Gigi Birofio, in die Falle von Tommy und Paulina. Zitternd duscht er sich mit dem kalten Wasser ab. Der schadenfrohe Tommy eilt direkt dazu, das Spektakel lässt er sich nicht entgehen. Nicht aber ohne sich als Retter in der Not aufzuspielen: "Ich helf dir, wenn du willst!", ruft er ihm zu und hält den Duschkopf über den gutgläubigen Italiener, der sich in Windeseile abduscht. Tommy kann sich währenddessen das Lachen kaum noch verkneifen. "Das war schön, was er gemacht hat", sagt der unwissende Luciano, der immer noch denkt, dass Tommy ihm aus Nächstenliebe und nicht aus Schadenfreude geholfen hat. Daran merkt man: Gigis Onkel ist noch neu im Reality-TV-Game!

Der Plan des Pärchens geht auf, bisher hat noch keiner gemerkt, dass man die Dusche einfach einstellen kann. Im Interview betonen sie noch einmal, dass man ihnen doch gar nicht böse sein kann, schließlich sei eine kalte Dusche doch gesund und gut für die Durchblutung. Es bleibt fraglich, wann die anderen Camp-Bewohner bemerken, was die beiden im Schilde führen – ob es zum Dusch-Eklat kommt.