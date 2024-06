Toni Garrn: Selbstbewusst wie nie! Jetzt lüftet sie ihr Geheimnis

Als Model zeigt sich Toni Garn stets perfekt gestylt. Die blonde Schönheit kann wirklich alles tragen. Plagen das Model je Selbstzweifel? Im Interview mit "Closer" ließ sie nun durchsickern, wie sie immer so selbstbewusst sein kann: "Fürs Selbstbewusstsein sind optische Dinge nicht so wichtig, wie viele vielleicht denken. Es ist vielmehr eine innere Haltung, die durch Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Selbstvertrauen wächst. Ich fühle mich selbstbewusst, wenn ich mit mir im Reinen bin".

Und wie schafft es Toni so mit sich im Reinen zu sein? Ihre Antwort: Self-Care! So achtet sie auf sich selbst: "Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich gut mit mir umgehe, zum Beispiel durch genügend Sport oder eine ausgewogene Ernährung. Ich versuche, mich stets auf das Positive zu konzentrieren, viel zu lachen und zu tanzen – das mache ich sowieso immer (lacht). Es geht im Grunde in jeder Situation darum, sich selbst zu vertrauen und authentisch zu sein, egal, was man gerade anhat." Ein Weg, der sich bei dem Model scheinbar bezahlt macht.

Welche Models aus Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" noch am meisten an Toni Garns Erfolg herankommen, erfährst du im Video: