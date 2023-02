Tony Marshall: Der Schlagersänger ist tot!

Große Trauer um Tony Marshall! Der Schlagerstar verstarb am Donnerstagabend im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie, wie nun eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Seinen Fans und der Schlagerwelt wird er immer mit seinem Erfolgs-Song "Schöne Maid" aus dem Jahr 1970 in Erinnerung bleiben. In letzter Zeit hatte sich der Risiko-Dialyse-Patient jedoch auch größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.