Topmodel Ireland Baldwin: Das ist ihr Body-Geheimnis!

Wie schafft es Topmodel Ireland Baldwin so in Shape zu bleiben? Ist es die richtige Ernährung, oder schwört die Beauty auf ein ausgefallenes Sport-Programm?

Wow! Was für ein Traum-Body! Via Social Media teilt Topmodel immer wieder Schnappschüsse mit ihren Fans, auf denen sie ihren Hammer-Körper gekonnt in Szene setzt. Doch was ist ihr Fit-Geheimnis?

Model Elsa Hosk: Ihre 3 Beauty-Strategien um den Sommer-Glow zu bewahren!

Topmodel Ireland Baldwin will die richtige Balance finden

Wie die Cousine von Hailey Bieber berichtet, achtet sie strikt darauf, dass sich ihr Körper gut anfühlt. So verrät sie gegenüber "Promiflash": "Nimm einfach Rücksicht auf deinen Körper und mache den Sport, der dir Spaß macht." Vor allem Yoga, Pilates und Joggen gehören zu Irelands Lieblings-Sportaktivitäten: "Das macht mich glücklich. Ich mag es draußen zu sein und nicht in einem Fitnessstudio", erklärt die . Aber auch die richtigen Speisen sind für Ireland ausschlaggebend.

Auf dieses Food schwört Ireland

Neben Sport ist auch die Ernährung für Ireland ein wichtiger Faktor in ihrem Alltag als Topmodel. Vor allem Lachs in allen Variationen gehört zu ihren Lieblings-Lebensmitteln. Das Model ist der Meinung: "Ernähre dich gesund." Ob sich Irelands Cousine Hailey Bieber an die gleichen "Regeln" hält, wollte das Topmodel allerdings nicht verraten. Wir können also gespannt sein, ob die schöne Frau von demnächst auch ihre Body-Geheimnis lüftet...