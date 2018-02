Tragischer Todesfall: Menderes Bagci in tiefer Trauer!

Rührende Worte findet der DSDS-Kandidat und Dschungelkönig Menderes für seinen verstorbenen Freund Rolf Zacherl.

Der Schauspieler und Musiker verstarb im Alter von 76 Jahren in einem Hamburger Pflegeheim. In seinem Leben spielte er in über 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien mit und war die Synchronstimme von Robert de Niro und Nicolas Cage.

Menderes und Rolf hatten sich 2016 im Dschungelcamp kennen gelernt. Zacher musste das Camp zwar leider aus gesundheitlichen Gründen nach acht Tagen verlassen, doch in dieser intensiven Zeit hatten sich die beiden gut verstanden.

Rolf Zacher: Der Ex-Dschungelcamper ist tot

Menderes posted einen rührenden Nachruf

Nach seinem Tod posted Menderes auf seiner Facebookseite einen liebevollen Nachruf, in dem er sich an die Zeit im Dschungel erinnert - Rolf war sein Liebling im Camp und hat ihn immer zum lachen gebracht.

Auch Menderes Fans nehmen Anteil an seinem Post und wünschen auch ihm und Rolfs Familie viel Kraft.