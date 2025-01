Marianne Faithfull ist tot: Das ist zur Todesursache bekannt!

Auch Keith Richards äußerte sich tief betroffen: "Ich bin so traurig und werde sie vermissen." Die Rolling Stones ehrten Faithfull mit einem nostalgischen Clip – Jagger singt darin ihren größten Hit "As Tears Go By".

Absturz & Comeback: Marianne Faithfulls bewegtes Leben

Doch nicht nur ihre Musik und ihre Liebe zu Jagger machten Faithfull zur Ikone. Ihr Leben war gezeichnet von exzessiven Rock-'n'-Roll-Exzessen: Drogen, Gefängnis, zwei Jahre auf der Straße – sie hat alles durchlebt. Der Song "Sister Morphine", den sie mit den Stones schrieb, spiegelte ihre dunklen Zeiten wider.

Doch Faithfull kämpfte sich zurück! 1979 feierte sie mit dem Album "Broken English" ein gefeiertes Comeback – trotz ihrer anhaltenden Heroinsucht. Erst mit fast 40 Jahren gelang ihr der Entzug. Danach arbeitete sie mit Stars wie Billy Corgan und PJ Harvey und wurde auch als Schauspielerin erfolgreich.

Steht ihr Tod im Zusammenhang mit ihrer Corona-Erkrankung?

2020 war Marianne Faithfull schwer an Covid-19 erkrankt. Mehrere Wochen lang kämpfte sie im Krankenhaus um ihr Leben. 2021 erklärte sie in einem Interview mit "Vogue": "Was ich habe, nennt sich Langzeit-COVID. Das bedeutet, dass man das Virus nicht mehr hat – es geht einem besser, aber man hat diese Rückstände: meine Lunge, mein Gedächtnis und meine Müdigkeit."

Nun wird vermutet, ihr Tod könne mit Spätfolgen der Corona-Erkrankung im Zusammenhang stehen. Ein offizielles Statement dazu steht aber noch aus. Damit bleibt ihre Todesursache bislang Spekulationssache.

Was aber jetzt schon zweifelsfrei klar ist: Eine der größten Ikonen der 60er-Jahre ist für immer gegangen – aber ihre Musik wird weiterleben!