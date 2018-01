Trauer um Poster-Ikone: Naomi Parker Fraley ist tot

Naomi Parker Fraley, die Frau, die den Grafiker Howard Miller dazu inspiriert haben soll, im zweiten Weltkrieg das "We Can Do It!"-Poster zu entwerfen, ist vergangenen Samstag verstorben.

Auf dem farbenfrohen Motiv des Grafikers präsentiert eine Frau ihren Bizeps. Mit dem darüberstehenden Spruch "We Can Do It!" sollten alle Arbeitskräfte motiviert werden und die Fehlstunden minimiert werden. Damals nur für die Arbeiter in einer metallverarbeitenden Firma zu sehen, kennt es heute mittlerweile fast jeder. Man findet es unter anderem auf Postern, auf Tassen, als T-Shirt Motiv oder Postkarten, denn mittlerweile hat sich das Motiv zum Symbol für Patriotismus und Feminismus entwickelt.

Auch Stars, wie beispielsweise Michelle Obama, Beyoncé oder Sarah Palin wurden bereits im Stil des Motives abgebildet.

Das Foto, das dem Grafiker Miller zur inspiration verhalf, entstand am 24. März 1942. Zu diesem Zeitpunkt war Naomi Parker Fraley eine Arbeiterin an der Luftwaffenstation Alameda in Kalifornien. Auf dem Foto, das auch später in einer regionalen Tageszeitung gedruckt wurde, ist die damals 20-järige Fraley bei der Arbeit an einer Drehbank zu sehen.

Naomi hinterlässt einen Sohn und sechs Stiefkinder.