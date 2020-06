Traumfrau gesucht: Dennis Schick ist schon wieder getrennt

Nun sah man ihn allerdings in aller Öffentlichkeit mit einer anderen Frau herumturteln. Sogar ein Kind war dabei. Was sagt Nicky denn dazu?

Gegenüber Closer lässt Dennis dann die Bombe platzen: "Ich gebe zu, dass ich mit Nicky nicht mehr zusammen bin." Das war ein kurzes Eheglück, wenn sie denn richtig verheiratet gewesen wären. "Die Ehe musste nicht annulliert werden, da wir in Las Vegas geheiratet haben und sie in Deutschland nicht gültig ist." Dementsprechend hielt das Eheglück nicht einmal lange genug, dass die beiden die Mühe auf sich nahmen, die Ehe auch in Deutschland rechtskräftig zu machen.

Aber wer ist die neue Frau? Dazu schweigt sich der 27-Jährige aus. Möglicherweise könnte er sie aber sogar bei der letzten Staffel "Traumfrau gesucht" kennengelernt haben. Die lief zwar noch nicht im TV, ist aber schon längst abgedreht.