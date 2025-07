Traumhochzeit! "Let's Dance"-Profi hat heimlich Ja gesagt!

Die Tänzerin und ihr langjähriger Freund Jonas Graf haben am Wochenende in Krefeld geheiratet, wie sie gegenüber der "Bild" verraten haben. Auch bei Instagram hat Katja wunderschöne Bilder von diesem besonderen Tag geteilt und natürlich gibt es auch einen Einblick in das traumhafte Märchenkleid der Choreografin.