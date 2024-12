TV-Koch Roland Trettl: Verliebt in diese GNTM-Beauty?

Dass Roland Trettl nach der Trennung wieder Schmetterlinge im Bauch habe, verriet er bereits im Frühjahr. Um wen es sich handelt, behielt er allerdings für sich. Grund für die Vermutung, dass es Miriam Höller sein könnte, ist, dass sie immer mal wieder die gleichen Veranstaltungen besuchten. Sie waren sogar gemeinsam auf einer Geburtstagsparty in Kitzbühel (Südtirol), bei der eine Reporterin der "Kronen Zeitung" im Anschluss berichtete: "Liebevolle Blicke und sanfte Streicheleinheiten konnten die Frischverliebten dort nicht mehr zurückhalten." Offiziell waren sie aber natürlich nicht gemeinsam da.

Jetzt zeigen sich der TV-Koch und die Ex-Stuntfrau wieder zeitgleich an einem Ort! Wie ihre Instagram-Storys verraten, sind sie bei einem Eishockeyspiel in einem Stadion in Schweden. Und schauen sich das Spiel von einem ganz besonderen Ort aus an ...