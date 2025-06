TV-Köchin Anne Burrell (†55) ist tot – was über die Todesursache bekannt ist

Die gebürtige New Yorkerin feierte ihren Durchbruch 2005 als Sous-Chefin in der Erfolgssendung "Iron Chef America". Anschließend überzeugte sie in ihrem eigenen Format "Secrets of a Restaurant Chef", das ganze neun Staffeln lang lief. Besonders bekannt und beliebt wurde sie jedoch durch die Show "Worst Cooks in America". Dort begeisterte sie mit viel Herz und Humor, wenn sie unerfahrene Hobbyköche unter ihre Fittiche nahm.