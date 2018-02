TV-Moderatorin Miriam Pede: Überraschende Baby-Nachrichten mit 42!

Huch, dass hätte wohl niemand erwartet! Miriam Pede ist den meisten als "Welt"-Moderatorin bekannt. Die 42-Jährige steht dabei für die Wetter-Moderatorin vor der Kamera. Obwohl sie sich somit fast jeden Tag im Scheinwerferlicht bewegt, konnte sie dem Publikum ein süßes Geheimnis verheimlichen. Wie Miriam jetzt verrät, ist sie im siebten Monat schwanger und wird in zwei Monaten ihr zweites Kind erwarten.

Cathy Lugner: Unerwartete Baby-Sensation!

Miriam Pede: Ihr Schwangerschaft blieb unbemerkt

Wie Miriam gegenüber "Gala" erzählt, war sie selber von der Schwangerschaft überrascht. So berichtet die 42-Jährige: "Wir waren selbst so überrascht, dass es uns für Monate die Sprache verschlagen hat." Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft konnte Miriam die süßen Baby-News lange geheim halten. So berichtete Miriam damals gegenüber "Gala": Ich war immer wahnsinnig stolz auf meinen flachen Bauch und stelle jetzt fest: Offenkundig schauen die Menschen da gar nicht hin. Denn meine, wie ich finde, ziemlich große Kugel fällt niemandem auf. Nicht mal meinen Freunden."

Miriam Pede: Ihre Tochter freut sich auf ihr Geschwisterchen

Mittlerweile ist Miriams Töchterchen zwei Jahre alt und scheint sich auf ihre neue Rolle als große Schwester zu freuen. "Besonders schön ist es für mich zu erleben, wie entzückend Nika mit dem wachsenden Babybauch umgeht. Das Baby wird ständig gestreichelt und umarmt", heißt es von Miriam