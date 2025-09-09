Dwayne "The Rock" Johnson: Für diese Rolle verliert er jetzt all seine Muskeln!

Für Johnson steht der neue Look sinnbildlich für einen künstlerischen Neustart. "Diese Transformation war etwas, das ich unbedingt machen wollte", erklärte er im "Hollywood Reporter". Er wolle nicht länger nur der Action-Garant sein, sondern vielschichtigere Rollen übernehmen. Unterstützung bekam er dabei von Co-Star Emily Blunt: "Diese Veränderung hätte ohne meine beste Freundin, die mich unterstützt und ermutigt hat, nicht stattfinden können."