Dwayne "The Rock" Johnson: Für diese Rolle verliert er jetzt all seine Muskeln!

Dwayne "The Rock" Johnson sorgt mit einem völlig neuen Auftritt für Gesprächsstoff. Der einstige Muskelberg zeigt sich ungewohnt schlank – und das ist erst der Anfang.

Muskeln pur: Dwanye Johnson auf einer Premiere vor rund einem Jahr. - Foto: IMAGO / Avalon.red

Dwayne Johnson sieht so nicht mehr aus!

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig staunten Fans und Fotografen gleichermaßen: Dwayne "The Rock" Johnson (53) präsentierte sich ungewohnt schlank und damit anders, als man den Hollywood-Star bislang kannte.

Dwayne Johnson deutlich schlanker: Reaktionen in den sozialen Medien

In den sozialen Netzwerken brach sofort eine Welle an Kommentaren los. Ein Nutzer scherzte: "Aus Fels wird Kiesel", andere spekulierten über mögliche gesundheitliche Probleme. Doch es gab auch Lob: Viele finden, Johnson sehe nun gesünder aus – passend für einen 53-Jährigen, der jahrzehntelang als XXL-Muskelturm galt.

Dwayne Johnson auf dem Venice Film Festival.
Groß und stark ist Dwayne Johnson noch immer, doch so muskelbepackt wie früher erlebt man ihn nicht mehr. © IMAGO / Avalon.red

Radikale Transformation dank neuem Film

Natürlich lag die Vermutung nahe, dass die Gewichtsabnahme mit seiner neuen Rolle zusammenhängt. In "The Smashing Machine" (Kinostart: 2. Oktober) verkörpert Johnson die UFC-Legende Mark Kerr, bekannt für brutale Kämpfe, Verletzungen und private Krisen. Auf der Leinwand wirkt Johnson durch Maske und filmische Effekte weiterhin massig. Doch die Aufnahmen aus Venedig zeigen: Die Veränderung ist echt – rund 28 Kilo soll er verloren haben.

Dass er nach dem Ende der Dreharbeiten nicht direkt wieder zugelegt hat, liegt an seinem nächsten Projekt. In „Lizard Music” soll Johnson einen über 70-jährigen Exzentriker spielen, große Muskeln sind da fehl am Platz.

Mehr als nur ein Rollenwechsel

Für Johnson steht der neue Look sinnbildlich für einen künstlerischen Neustart. "Diese Transformation war etwas, das ich unbedingt machen wollte", erklärte er im "Hollywood Reporter". Er wolle nicht länger nur der Action-Garant sein, sondern vielschichtigere Rollen übernehmen. Unterstützung bekam er dabei von Co-Star Emily Blunt: "Diese Veränderung hätte ohne meine beste Freundin, die mich unterstützt und ermutigt hat, nicht stattfinden können."

Neue Ernährung, neues Leben

Ein zentrales Element der Umstellung: die Ernährung. Laut "Times of India" hat Johnson seine früher extrem kalorienreiche Diät umgestellt – hin zu einer proteinreichen, zuckerarmen Kost, die sein Training unterstützt. Hintergrund ist auch ein gesundheitlicher Rückschlag: 2024 litt Johnson an schweren Darmproblemen, die durch Antibiotikagaben verursacht wurden. Erst mithilfe von Probiotika und speziellen Shakes fand er zurück ins Gleichgewicht.

Mit seiner Transformation zeigt Johnson, dass er nicht nur äußerlich, sondern auch beruflich neue Wege gehen will – weg vom unerschütterlichen Muskelberg, hin zu einem vielseitigen Charakterdarsteller.

