"Let's Dance": Jeanette Biedermann sorgt für Verwirrung nach dem Aus

Nur zwei Tage nach ihrem Aus veröffentlichte Jeanette bei Instagram ein strahlendes Foto: Sonnenbrille mit Herzchen, ein breites Lächeln – von Enttäuschung keine Spur. Dazu schrieb sie: "Let it Go! Ihr Lieben, vielen Dank für diese wunderschöne Let’s Dance Reise! Danke, für euren Support! Danke Vadim Garbuzov für diese fantastische Zeit! Ich werde sie immer in meinem Herzen tragen!"