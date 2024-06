Twenty4Tim: Er packt über Dieter Bohlen aus!

Was Tim bei dieser Begegnung am meisten beeindruckt hat: Dieters Jugendlichkeit! "Als ich ihn das erste Mal in natura gesehen habe, dachte ich: 'Er sieht wahnsinnig frisch aus, dafür, dass er schon 70 ist!'", erinnert er sich. "Ich habe mich mit Carina unterhalten, die sagte, dass Dieter sich unfassbar gesund ernährt. Er hat inzwischen ja auch schon Enkelkinder – und ist dennoch wesentlich fitter als mein eigener Opa. Dieter geht täglich joggen und trainiert. Von ihm können sich viele Männer in seinem Alter eine Scheibe abschneiden." Die Disziplin des Poptitanen imponiert dem Newcomer: "Was er erreicht hat, schaffen nicht viele!" Für die Zukunft wünscht Tim sich, dass ihre Verbindung bleibt: "Mein ganz großer Traum ist es, irgendwann neben Dieter in einer TV-Jury zu sitzen."

Schon gewusst? Hier im Video erfahrt ihr sieben Geheimnisse über Twenty4Tim: