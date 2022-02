DSDS-Gewinner: Alle 18 Superstars auf einen Blick!

Luca Hänni - Staffel 9 (2012)

Im Jahr 2012 wurde Mädchenschwarm Luca Hänni zum DSDS-Gewinner gekürt. Der damals 17-jährige Nachwuchsmusiker war der erste Minderjährige, der die RTL-Castingshow gewann. Sein Song „Don`t Think About Me“ erreichte in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich Platz 1 in den Charts. Sein Debütalbum „My Name Is Luca“ war in Österreich und der Schweiz auf Platz 1 und in Deutschland auf Platz 2.

Doch das Naturtalent kann noch mehr: 2016 brachte Luca Hänni seine eigene Herren-Modekollektion „SVSL“ auf dem Markt. Heute macht der mittlerweile erwachsen gewordene Schweizer neben zahlreichen Auftritten in Unterhaltungsshows wie "Let's Dance" noch immer Musik. Sein letztes Album "110 Karat" erschien 2020.