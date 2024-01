Twenty4Tim: Trauriges Geständnis! Er fühlt sich ausgenutzt

Twenty4Tim verrät bei einem Q&A auf Instagram, dass er manchmal ausgenutzt wird. Im Gespräch mit InTouch Online hat der Social-Media-Star Details dazu verraten: "Ich glaube einfach, wenn man eine gewisse Reichweite hat, wird man unterbewusst sowieso ausgenutzt. Woran merke ich das? Man merkt es daran, dass indirekt manchmal schon davon ausgegangen wird, dass man zahlt. Egal ob es im Restaurant ist oder sonst wo."

Doch auch die Gewinnspiele, die der 23-Jährige auf Instagram durchführt, sorgen im echten Leben manchmal für Missverständnisse, wie Twenty4Tim erzählt: "In der Stadt sprechen mich die Menschen manchmal an, kommen zu mir mit einem iPhone in der Hand und sagen: 'Ey Tim, kannst du mir das kaufen?' Also, es nimmt manchmal überhand. Dabei bin ich ja eigentlich einfach nur ein 23-jähriger Influencer, der seinen Leuten etwas zurückgeben möchte."

Der gebürtige Kölner beschreibt, dass er sich nicht nur finanziell ausgenutzt fühlt. Auch die Reichweite von Tim erweckt bei einigen Interesse, wie er vermutet: "Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses Ding, dass für viele die Reichweite interessant ist und dann da versuchen drauf aufzuspringen."

Immerhin hat Twenty4Tim Freunde, auf die er sich verlassen kann. Gegenüber InTouch plaudert er aus: "Ich bin nicht mit falschen Freunden in den Job reingegangen. Und seitdem ich das mache, habe ich auch nur einen kleinen Kreis. Und alle neuen Leute, die ich kennengelernt habe, sind für mich gar nicht so close friends, sondern eher gute Bekannte oder normale Freunde." Und das scheint auch besser so zu sein...