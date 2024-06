Twenty4Tim & Kim Virginia: Enthüllt! So steht es wirklich um ihre Liebe

Nach dem Dschungelcamp ging es zwischen den Kandidaten heiß her! Nicht nur Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wurden ein Paar, sondern auch Kim Virginia (29) und Twenty4Tim (23) näherten sich an. Die beiden wurden an Karneval knutschend erwischt und machten wenig später ihre "Kennlernphase" öffentlich. Doch dann herrschte plötzlich Funkstille. Beide reisten zwar nach Miami, aber getrennt voneinander. Außerdem entfolgte Kim ihrem Lover bei Instagram - angeblich, weil sie Abstand brauchte. Und wie ist der aktuelle Status?