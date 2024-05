Twenty4Tim & Leyla Lahouar: Bittere Klatsche für Kim Virginia!

Auweia! Das dürfte Kim Virginia (28) wohl gar nicht gefallen haben. Im diesjährigen Dschungelcamp lernten sie Influencer Twenty4Tim (23) kennen - nur kurz nach ihrem Aufenthalt in Down Under funkte es! Kim und Tim begannen eine "Kennenlernphase" und updateten ihre Fans regelmäßig in ihren Instagram-Storys, wie es zwischen ihnen läuft. Doch plötzlich hörten diese auf. Offenbar seien "ein paar Sachen passiert", die für Kim Virginia "nicht in Ordnung" waren, weshalb sie "einfach etwas Abstand" brauche, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt. Könnten diese Sachen etwa etwas mit Leyla Lahouar (28) zu tun haben?