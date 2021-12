Udo Jürgens: Jetzt werden alte Wunden wieder aufgerissen - Er findet einfach nicht die letzte Ruhe!

Dass Billy nichts mehr für Udo tun, ihn nicht retten konnte – das lässt ihn bis heute einfach nicht los. "Er kann nicht mit Udos Tod abschließen. Er trauert – in Stille. Er hatte diverse Angebote, wieder Fahrer für hohe Persönlichkeiten zu sein, aber er hat alles abgelehnt. Er möchte mit der Branche nichts mehr zu tun haben. Zu sehr sitzen weiterhin die Erinnerungen an Udo in seinem Kopf", weiß ein langjähriger Wegbegleiter jetzt zu erzählen. Unfassbar, was die Familie des "Aber bitte mit Sahne-Sängers da erfahren muss!

Es sind erschütternde Enthüllungen kurz vor seinem Todestag, die die tiefen Wunden seiner Kinder – den Töchtern Jenny (54), Sonja (55), Gloria (27) und Sohn John (57) – abermals unweigerlich aufreißen. Denn auch sie können – wie Billy – den tragischen Verlust ihres geliebten Vaters und Partners bis heute kaum verkraften: "Trauer hört ja eigentlich nie auf, kommt in größeren Abständen. Und es gibt immer wieder Momente, wo es einen reißt und wo man auch mal eine Träne verdrückt und das muss auch so sein. Und man stellt fest, dass das nicht eine Sache ist, die eine Zeit dauert und dann ist es vorbei, sondern es kann dich auch Jahre danach noch mal ordentlich beuteln, das ist normal", erklärte John vor zwei Jahren.

Der Verlustschmerz, nein, er ist bis heute nicht weniger geworden. Auch nicht bei Billy. Der will an Udos Todestag am 21. Dezember eine Kerze anzünden und an seinen Begleiter, Weggefährten Vertrauten und Freund denken: "Danke, Herrgott, dass ich ihn kennengelernt habe. Er war ein wunderbarer Mensch."